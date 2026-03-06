Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco, il gesto di un uomo davanti al Tribunale per il divieto di vedere i figli

06 Marzo 2026 - 14:41 Ugo Milano
L'uomo aveva con sé due accendini in mano e altri quattro addosso: è stato immobilizzato

Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco con due accendini in mano davanti al tribunale di Bergamo. La polizia municipale si è accorta di quanto stava accadendo e ha subito sentito il forte odore di benzina addosso all’uomo. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo aveva con sé due accendini in mano, inizialmente spenti, e altri quattro addosso. L’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118 ha evitato il peggio. Le guardie del tribunale sono riuscite a fermarlo utilizzando una coperta ignifuga in dotazione all’edificio.

I motivi del gesto

Quando l’uomo ha tentato di accendere gli accendini, le autorità sono intervenute anche con un estintore, riuscendo a bloccarlo prima che potesse darsi fuoco. Poco prima di raggiungere il tribunale, l’uomo aveva pubblicato sui social un video in cui si rivolgeva all’ex moglie annunciando il gesto estremo. Tra le possibili cause del gesto, secondo le prime informazioni, ci sarebbe il divieto di vedere i propri figli.

