Epstein files, una donna accusava Trump di violenza sessuale nel 2019

06 Marzo 2026 - 10:20 Ugo Milano
donald trump insulti giornalista cnn epstein files video
donald trump insulti giornalista cnn epstein files video
Secondo la sua testimonianza all'epoca aveva tra i 13 e i 15 anni. Epstein l’avrebbe portata a New York e nel New Jersey, presentandola a Trump, che l’avrebbe costretta a rapporti sessuali

Nei nuovi documenti dell’Fbi sul caso Epstein emerge la denuncia di una donna che aveva accusato Donald Trump di violenza sessuale. Gli atti includono alcuni interrogatori svolti nel 2019, nei quali la presunta vittima sosteneva di essere stata aggredita sessualmente sia da Jeffrey Epstein sia da Trump, quando aveva tra i 13 e i 15 anni. Secondo la sua testimonianza, Epstein l’avrebbe portata a New York e nel New Jersey, presentandola successivamente a Trump, che l’avrebbe costretta a rapporti sessuali. La donna ha raccontato anche di aver ricevuto negli anni successivi telefonate minacciose che le intimavano di tacere, ritenute collegate a Epstein.

Gli Epstein files

I documenti non erano stati precedentemente diffusi perché contrassegnati per errore come duplicati. Tuttavia, i democratici hanno più volte accusato l’amministrazione Trump di aver cercato di occultare i legami tra il presidente ed Epstein. Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le accuse, definendo le affermazioni contenute nei documenti «false e sensazionalistiche» e dichiarando che Trump non ha commesso alcun illecito. Mercoledì scorso, una commissione della Camera dei Rappresentanti ha votato per citare in giudizio il ministro della Giustizia, Pam Bondi, chiedendo che risponda alle domande dell’opposizione sulla gestione dei documenti da parte del Dipartimento.

