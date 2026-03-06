Fao e Coldiretti celebrano l'anno internazionale della pastorizia e della donna in agricoltura – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Si è tenuto presso la sede della Fao a Roma l’evento di presentazione dell’Anno Internazionale della Donna in agricoltura 2026. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Coldiretti Donne, ha analizzato il contributo femminile nel settore primario e le nuove forme di imprenditorialità agricola. Mariafrancesca Serra, responsabile nazionale di Coldiretti Donne, ha sottolineato come la presenza femminile nell’agricoltura italiana sia caratterizzata da un forte tasso di innovazione e da una diversificazione delle attività che spazia dal welfare agricolo alla sostenibilità ambientale. "Il 2026 è stato eletto come anno della pastorizia e della donna in agricoltura sia dalla FAO che dalle Nazioni Unite", ha dichiarato Serra. "Sono qui con una rappresentanza dell'imprenditoria femminile italiana che, da Nord a Sud, si occupa di agricoltura in modo differente, portando innovazione e conoscenze che derivano da percorsi di vita diversi". Fonte: Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev