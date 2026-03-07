Crosetto e la smentita sul presunto “affare Indonesia”: «Nessun contenuto della lettera di Giacarta è stato accettato»

Il ministero della Difesa valuta azioni legali contro "Il Fatto Quotidiano": «Articoli falsi e diffamatori»

«Non esiste alcun “affare Indonesia” riconducibile al ministro della Difesa né al Ministero. Non esistono atti o decisioni assunte dal ministro che possano essere interpretati in tal senso». È con queste parole che il ministero guidato da Guido Crosetto smentisce categoricamente le ricostruzioni pubblicate oggi dal Fatto Quotidiano nell’articolo intitolato Crosetto, l’uomo di Dubai e l’affare indonesiano. Nell’articolo in questione, si spiega che Giacarta avrebbe proposto di far incassare soldi alla Drass di Sergio Cappelletti. L’imprenditore non ha voluto rispondere alla domanda se avesse incontrato il ministro negli Emirati.

La versione di Crosetto sulla lettera indonesiana

In giornata, arriva la versione del ministero, che spiega: «Le procedure di procurement della Difesa non coinvolgono il ministro nelle decisioni tecniche e amministrative, che sono invece di competenza delle strutture amministrative competenti». Nell’articolo si riporta una lettera che sarebbe stata inviata al ministero della Difesa dall’Indonesia, relativa alla cessione della nave Garibaldi da parte dell’Italia al Paese del sud est asiatico. Nella lettera, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, si fa riferimento ad ipotetici compensi nei confronti di una società privata, la Drass Spa, il cui titolare sarebbe stato a Dubai negli stessi giorni in cui c’era il ministro della Difesa. «Nessuno dei contenuti della lettera è stato accettato, recepito o fatto proprio dal Ministero della Difesa italiano. Le ipotesi e le modalità prospettate unilateralmente dalla controparte indonesiana non hanno mai trovato alcuna adesione da parte italiana», spiega il dicastero di Guisetto.

L’interrogazione parlamentare sulla nave Garibaldi

Il governo, insiste la nota del ministero, non ha risposto alla lettera di Giacarta, «proprio perché i contenuti prospettati non sono stati ritenuti ricevibili o compatibili con il quadro normativo vigente. Di conseguenza, le Commissioni parlamentari non sono state investite della questione». E per quanto riguarda l’annunciata interrogazione parlamentare relativa alla cessione della nave Garibaldi alla marina indonesiana, «il ministro Guido Crosetto sarà ben lieto di inviare alle Camere una risposta dettagliata, informando compiutamente il Parlamento e facendo piena luce sui fatti». La nota si chiude con un passaggio in cui il ministero dice di valutare azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano per quelli che vengono definiti «continui articoli dichiaratamente, come dimostrato, falsi e diffamatori».

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Senato