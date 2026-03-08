Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
ATTUALITÀArteFemminicidiGino CecchettinGiulia CecchettinLombardiaMilanoTvboyVideoViolenza sulle donne

Giulia Cecchettin che disegna un cuore, il nuovo murale di Tvboy a Milano: «L’amore sano non controlla» – Il video

08 Marzo 2026 - 15:27 Alba Romano
embed
murale-tvboy-giulia-cecchettin-video
murale-tvboy-giulia-cecchettin-video
È stato realizzato per la Fondazione fondata da Gino Cecchettin e in occasione dell’otto marzo. L'opera si trova in prossimità del Museo delle Culture (Mudec) del capoluogo lombardo

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio bianco, sotto la scritta “Love = Respect”. È l’ultimo murale di Tvboy, realizzato su un muro vicino al Museo delle Culture di Milano (Mudec) in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna. L’opera è stata realizzata per la Fondazione Giulia Cecchettin, fondata dal padre Gino Cecchettin per onorare la memoria di Giulia e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. «L’8 marzo non è una giornata di festa, ma di impegno per chiedere diritti, parità e la fine della violenza di genere – si legge su Instagram –. Per amplificare questo messaggio nasce il murale “Respect = Love” di TvBoy per la Fondazione Giulia Cecchettin, realizzato su uno dei muri esterni vicino al Mudec. Giulia che disegna un cuore esprime la sua creatività e il sogno di diventare illustratrice, inviando un messaggio di amore sano, rispetto e libertà».

«Non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio sull’amore sano»

Rappresentare Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, nell’atto di disegnare è particolarmente significativo: «Lei sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l’arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo – commenta Gino Cecchettin -. Questo murale non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio potente sull’amore sano, quello che Giulia meritava e che tutti dovremmo imparare a riconoscere: un amore che non possiede, non annulla, non fa male, ma accompagna e rende liberi».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»

2.

«Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre»: le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amante

3.

I tre figli della famiglia nel bosco restano soli per la prima notte, scatta l’ordinanza: la madre costretta a lasciare la casa. Quando saranno trasferiti

4.

Famiglia nel bosco, la lite tra Catherine e Nathan dopo l’allontanamento dei figli

5.

Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»

leggi anche
Gino Cecchettin a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come “Per sempre sì” e il ddl stupri: «Così non funziona» – Il video

Di Giulia Norvegno
signal_for_help_sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sul palco di Sanremo arriva il “signal for help”: come funziona il gesto per chiedere aiuto in caso di molestie

Di Francesca Milano
festival-sanremo-2026-gino-cecchettin-video
CULTURA & SPETTACOLO

Gino Cecchettin al Festival di Sanremo e i nomi delle vittime di femminicidio: «301 donne uccise dal 2023» – Il video

Di Anna Clarissa Mendi
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin e i due anni dalla morte di Giulia: «La nostra è ancora una società patriarcale»

Di Alba Romano
gino cecchettin filippo turetta giustizia riparativa
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin e l’ergastolo definitivo per Turetta: «Ora onoriamo Giulia sradicando la violenza»

Di Alba Romano