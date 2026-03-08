Giulia Cecchettin che disegna un cuore, il nuovo murale di Tvboy a Milano: «L’amore sano non controlla» – Il video

È stato realizzato per la Fondazione fondata da Gino Cecchettin e in occasione dell’otto marzo. L'opera si trova in prossimità del Museo delle Culture (Mudec) del capoluogo lombardo

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio bianco, sotto la scritta “Love = Respect”. È l’ultimo murale di Tvboy, realizzato su un muro vicino al Museo delle Culture di Milano (Mudec) in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna. L’opera è stata realizzata per la Fondazione Giulia Cecchettin, fondata dal padre Gino Cecchettin per onorare la memoria di Giulia e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. «L’8 marzo non è una giornata di festa, ma di impegno per chiedere diritti, parità e la fine della violenza di genere – si legge su Instagram –. Per amplificare questo messaggio nasce il murale “Respect = Love” di TvBoy per la Fondazione Giulia Cecchettin, realizzato su uno dei muri esterni vicino al Mudec. Giulia che disegna un cuore esprime la sua creatività e il sogno di diventare illustratrice, inviando un messaggio di amore sano, rispetto e libertà».

Rappresentare Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, nell’atto di disegnare è particolarmente significativo: «Lei sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l’arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo – commenta Gino Cecchettin -. Questo murale non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio potente sull’amore sano, quello che Giulia meritava e che tutti dovremmo imparare a riconoscere: un amore che non possiede, non annulla, non fa male, ma accompagna e rende liberi».