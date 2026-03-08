Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani dall'inizio della crisi nel Golfo – Il video

08 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Dall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani. Continuiamo a procedere con il maggior numero possibile di voli che si riescono a organizzare laddove vengono riaperti aeroporti. La situazione dei nostri connazionali che vogliono rientrare sta lentamente migliorando". Lo ha reso noto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva stimato nei giorni scorsi in 100 mila i connazionali nell'area a rischio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

