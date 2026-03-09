Furfaro (Pd) su caro carburanti: Dal Governo Meloni solo parole, vigileremo in Parlamento – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Famiglie e imprese pagano l'aumento insostenibile dei carburanti, ma sulla proposta di Elly Schlein per contenere i prezzi con le accise mobili, dal Governo Meloni abbiamo sentito solo parole. Vigileremo in Parlamento", così Marco Furfaro esponente del Partito Democratico in un punto stampa in piazza a Montecitorio. Durata: 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 09-03-26 furfaro pd su caro carburanti dal governo meloni solo parole 00_13