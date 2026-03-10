Mattarella: No a regressione verso tirannide cesarista, non lasciamo avvenga – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 "Nel 1957 concludeva la prefazione alla sua traduzione della 'Democrazia in America' di Tocqueville con queste parole, tuttora attuali e motivo di riflessione: 'Nelle molte intuizioni profetiche di Tocqueville, la più inquietante per il nostro tempo è forse quella che prevede un futuro oscillante fra la libertà democratica e la tirannide cesarista, cui la moderna scienza del dispotismo suggerisce quell'aspetto filantropico, quelle forme fraudolentemente rappresentative, quel temibile ufficio tutorio dell'individuo, che Tocqueville definì magistralmente, cogliendone l'intimo spirito, nel concludere che si tendeva a far perpetuare l'infanzia dell'uomo'. Non lasciamo che questo avvenga, che si realizzi una simile regressione", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in 'Politica, Istituzioni e Mercato'. Cesare Alfieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev