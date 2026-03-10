Mattarella: Si vuole abbattere il diritto internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 "I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Firenze Cesare Alfieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev