Si è tolto la vita l’uomo che aveva aggredito un’avvocata sul bus a Napoli

Ha usato un lenzuolo. La donna non è in pericolo di vita

Antonio Meglio, l’ uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni, si è ucciso impiccandosi con un lenzuolo. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’ avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio.

Ieri il gip aveva convalidato il fermo e disposto il carcere nei confronti del 39enne. Lui, quando è stato arrestato, ha urlato il nome del procuratore di Napoli: «Nicola Gratteri!», abbozzando poi qualche altra parola prima di esser condotto nella vettura. Ha rischiato il linciaggio. La donna aggredita è stata trasportata immediatamente all’ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita ma rischia di avere delle cicatrici profonde.