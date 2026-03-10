"Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di Caravaggio acquistato dall'Italia per 30 mln. Immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 Lo Stato italiano ha formalizzato l'acquisizione di un raro ritratto di Caravaggio per la somma di 30 milioni di euro. L'opera, raffigurante il futuro pontefice Urbano VIII, sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e stabilmente esposta nelle collezioni di Palazzo Barberini. Il dipinto, identificato come "Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini", fu realizzato dal maestro Michelangelo Merisi da Caravaggio in un periodo in cui il nobile, nato nel 1568, aveva circa trent'anni. L'iconografia del dipinto presenta Barberini in posizione seduta, che stringe una lettera nella mano sinistra, mentre la destra è protesa in avanti, rivolta verso l'osservatore. L'atto di acquisizione, dopo oltre un anno di trattative con i proprietari privati, è stato firmato al Ministero della Cultura alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, del direttore generale Musei, Massimo Osanna, del direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Clement Salomon, e del notaio Luca Amato. Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev