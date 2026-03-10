Trump all'Iran: Se terrete in ostaggio il petrolio colpiremo più duramente – Il video

(Agenzia Vista) Miami, 9 marzo 2026 "Mentre proseguiamo l'operazione Epic Fury, siamo concentrati sul mantenere il flusso di energia e petrolio verso il mondo. Non permetterò a un regime terroristico di tenere il mondo in ostaggio e tentare di fermare le forniture globali di greggio. Se l'Iran farà qualcosa in tal senso, verrà colpito a un livello molto, molto più duro. Eliminerò quei bersagli che erano facili e che ho menzionato poco fa; li colpiremo così velocemente che non riusciranno mai più a riprendersi. Se vogliono giocare a questo gioco, farebbero meglio a non farlo. A lungo termine, le forniture di petrolio saranno drasticamente più sicure senza la minaccia di navi, droni, missili e del pericolo nucleare iraniano. Lo Stretto di Hormuz rimarrà sicuro. Abbiamo molte navi della Marina lì, abbiamo le migliori attrezzature al mondo per l'ispezione delle mine", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza nella sala da ballo del suo golf club a Miami. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev