Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump all'Iran: Se terrete in ostaggio il petrolio colpiremo più duramente – Il video

10 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Miami, 9 marzo 2026 "Mentre proseguiamo l'operazione Epic Fury, siamo concentrati sul mantenere il flusso di energia e petrolio verso il mondo. Non permetterò a un regime terroristico di tenere il mondo in ostaggio e tentare di fermare le forniture globali di greggio. Se l'Iran farà qualcosa in tal senso, verrà colpito a un livello molto, molto più duro. Eliminerò quei bersagli che erano facili e che ho menzionato poco fa; li colpiremo così velocemente che non riusciranno mai più a riprendersi. Se vogliono giocare a questo gioco, farebbero meglio a non farlo. A lungo termine, le forniture di petrolio saranno drasticamente più sicure senza la minaccia di navi, droni, missili e del pericolo nucleare iraniano. Lo Stretto di Hormuz rimarrà sicuro. Abbiamo molte navi della Marina lì, abbiamo le migliori attrezzature al mondo per l'ispezione delle mine", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza nella sala da ballo del suo golf club a Miami. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

8 marzo, Laura Mattarella: «La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro»

2.

Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: sul tavolo la guerra in Iran

3.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

4.

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video

5.

Giorgia Meloni scende in campo per il referendum: «Ecco perché votare Sì. Se vince il No? Il governo non si dimette» – Il video