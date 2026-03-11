Bergamo, il bar che fa pagare un euro per il bagno. Colpa dei «turisti maleducati»

La decisione di un locale davanti a intere famiglie che, per usare la toilette, non salutano, non ringraziando e creano perfino lunghe file

Il Fuoriporta House Bar di Bergamo ha deciso di far pagare 1 euro per usare il bagno a chi entra nel locale senza consumare. Una scelta, spiega a Repubblica, presa per limitare i numerosi turisti, spesso maleducati, che utilizzano la toilette senza nemmeno salutare. Secondo quanto raccontato dai gestori spesso intere famiglie entrano solo per il bagno, senza nemmeno ringraziare e talvolta creando file, disturbando così il personale in servizio. Il cartello, affisso dentro il locale, è girato molto sui social dividendo gli utenti. Da una parte molti sostengono che sia giusto far pagare il servizio, mentre altri criticano l’iniziativa, ricordando che si tratta di un esercizio pubblico.

L’assessore al commercio: «Ci vorrebbe solo buon senso»

L’assessore al Commercio di Bergamo, Sergio Gandi, ha dichiarato: «Basterebbe un po’ di buon senso da entrambe le parti: i turisti dovrebbero comprendere che quando si entra in un bar è bene ordinare almeno un caffè prima di utilizzare la toilette. E poi ci sono ben quattro bagni pubblici a disposizione in Città Alta. D’altro canto, anche gli esercenti potrebbero sforzarsi di capire che a volte le persone possono avere delle necessità a cui bisognerebbe andare incontro. Non abbiamo inserito norme al riguardo nel regolamento comunale proprio perché riteniamo che tutti dovremmo lasciarci guidare dal buon senso e dal rispetto reciproco». Per ora nessuno ha ancora pagato davvero l’euro senza una consumazione dietro. O semplicemente in molti continuano a fare gli gnorri e a usare la toilette senza esser clienti. «Il cartello c’è, ma non ci mettiamo certo a rincorrere le persone per chiedere un euro. Quindi finora nessuno l’ha mai effettivamente pagato. Forse dovremmo essere più fiscali, chissà», ha dichiarato la titolare del Fuoriporta House Bar.

(Foto di Jan Antonin Kolar su Unsplash)