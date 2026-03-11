Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Crisi Iran, Meloni: Comitato antiterrorismo è riunito permanentemente – Il video

11 Marzo 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il governo si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o gruppi solidari. Tanto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza quanto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo sono di fatto riuniti permanentemente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

2.

Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein

3.

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

4.

8 marzo, Laura Mattarella: «La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro»

5.

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video