Crisi Iran, Meloni: Nessuna richiesta per uso basi americane in Italia. In caso decide il Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Le basi concesse agli Usa dipendendo da accordi che sono sempre stati aggiornati da governi di ogni colore: nel caso in cui dovesse giungere la richiesta spetterebbe sempre al governo" prendere una decisione "ma ribadisco la decisione in quel caso" sarebbe affidata "al Parlamento. Ribadisco anche allo stesso modo che a oggi non è pervenuta alcuna richiesta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev