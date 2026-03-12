Crisi Iran, Fratoianni a Meloni: Da che parte della storia vuole schierare l'Italia? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 "Siamo ancora qui a farle la stessa domanda: cosa pensate di questa guerra? Non possiamo limitarci a dire ‘prendiamo atto'. Condanna o meno l'attacco illegale degli Stati Uniti? Non ce l'ha ancora detto. Lei nel suo intervento ha rivelato la sua posizione. Su questo è coerente: non ha detto niente, come non lo disse quando gli Stati Uniti uccisero Soleimani. E invece chi fa il presidente del Consiglio o il parlamentare ha un dovere: quello di schierarsi. Da quale parte della storia intende schierare il nostro Paese? Questo non è sufficiente a rimuovere i mali e le crisi che stiamo attraversando, non giustifica il fatto di non farlo. Sanchez non risolve tutto con la sua dichiarazione contro la guerra, ma l'ha fatta". Lo ha affermato Nicola Fratoianni in dichiarazione di voto, rivolgendosi a Giorgia Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev