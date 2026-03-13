Crisi Iran, Mattarella presiede riunione del Consiglio Supremo di Difesa con Meloni e i Ministri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: La guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Quirnale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev