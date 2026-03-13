Trump: Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran in un'ora – Il video

(Agenzia Vista) Kentucky, 11 marzo 2026 Crisi in Medio Oriente, Trump: Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran SOTT "E mentre intraprendiamo un'azione decisiva per fermare la minaccia rappresentata dal regime terrorista in Iran, con l'operazione Epic Fury! È un bel nome, vero? Beh, è un buon nome solo se vinci, sapete. noi abbiamo vinto, lasciate che ve lo dica, abbiamo vinto. Sapete, non piace mai dire troppo presto che hai vinto, ma noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto la scommessa, nella prima ora era già finita. Ma abbiamo vinto", così il Presidente degli Usa Donald Trump durante un comizio in Kentucky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev