Trump: Iran nazione di terrore e odio, stanno pagando prezzo molto alto – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2026 "E oggi è un giorno molto speciale perché celebriamo il mese della storia delle donne. Questo è ciò che accade ogni anno. E prima di iniziare, voglio inviare il nostro affetto alla comunità ebraica del Michigan e a tutte le persone di Detroit, l'area di Detroit dopo l'attacco alla sinagoga ebraica di oggi. E sono stato informato, completamente informato, ed è una cosa terribile, ma va avanti. Andremo fino in fondo. È assolutamente incredibile succedano cose del genere. Su un altro fronte, la situazione con l’Iran si sta evolvendo molto rapidamente. Sta andando molto bene. Il nostro esercito è insuperabile. Non c'è mai stato niente del genere. Nessuno ha mai visto niente del genere. E stiamo facendo ciò che deve essere fatto. Avrebbe dovuto essere fatto in questi 47 anni, avrebbe potuto essere fatto da molte persone ma hanno scelto di non farlo. L'Iran è una Nazione di terrore e odio. E stanno pagando un prezzo molto alto", lo ha detto Donald Trump alla conferenza stampa per il mese delle Donne. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev