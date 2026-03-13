Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valide – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2026 "Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficiaria della guerra in Iran. L'eccezione presentata dagli Stati Uniti è in ogni caso limitata solo al petrolio già in viaggio". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev