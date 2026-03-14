Cagnolino intrappolato in una tubatura, i Vigili del fuoco salvano il piccolo Teddy – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 "A Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, i vigili del fuoco hanno operato per oltre 8 ore per salvare Teddy, un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo per lo scolo delle acque all'interno del cortile di un'abitazione. Raggiunto dalla squadra nello spazio angusto, l’animale è stato recuperato e riportato all’esterno in sicurezza con un intervento lungo e complesso, che rientra nelle competenze attribuite al Corpo. Con la squadra hanno operato due unità esperte USAR (Urban Search and Rescue) giunte in rinforzo dalla direzione regionale Lazio, operatori di mezzi speciali", il messaggio sui social del Vigili del Fuoco dopo il salvataggio di Teddy. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev