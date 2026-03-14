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Trump: Resa incondizionata dell'Iran? Che lo facciano o no, non hanno più armi – Il video

14 Marzo 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 14 marzo 2026 "Siamo in una posizione di dominio che nessuno ha mai visto prima. E che siano o meno in grado di pronunciare quelle parole o che siano o meno in grado di combattere, la loro marina è scomparsa, la loro aviazione è scomparsa, la maggior parte del loro esercito è scomparso, la loro grande minaccia è scomparsa in ogni modo. Non hanno armi antiaeree. Quindi quasi tutto è sparito e lo vedrete. Ma oggi abbiamo avuto dei successi davvero molto grandi, successi molto potenti", lo ha detto Trump parlando con i giornalisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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