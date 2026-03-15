Trova mille lire depositate negli anni ’60, ora valgono 50mila euro: la scoperta shock di un 72enne in un vecchio libretto di risparmio

Intestato a lui dai genitori all’età di nove anni, il libretto è riemerso solo oggi, quando l’uomo, ormai anziano, lo ha scoperto quasi per caso in un baule impolverato

Dopo 63 anni, un uomo ha ritrovato in un baule dimenticato un libretto di risparmio aperto dai genitori nel lontano 1963 con un deposito iniziale di appena mille lire. Cifra che allora rappresentava un piccolo tesoro e che oggi, invece, potrebbe valere oltre 50mila euro, tra interessi maturati nel tempo e rivalutazioni. E così l’uomo si è trovato di fronte a un possibile patrimonio inatteso.

La storia di Umberto

Protagonista della storia è Umberto Libassi, un anziano di 72 anni, attore teatrale originario dell’Alta Valsassina. Quando il libretto fu aperto, nel 1963, Umberto aveva solo nove anni. I genitori, anche loro attori di teatro, lo avevano intestato a lui presso la Cassa di Risparmio di Trieste, versando mille lire. Si tratta di una pratica molto diffusa all’epoca, quando molte famiglie aprivano libretti a nome dei figli come forma di risparmio per il futuro.

Il ritrovamento (per caso)

Il ritrovamento è avvenuto per caso dopo decenni, mentre l’uomo stava maneggiando costumi di scena e copioni sgualciti dentro un vecchio baule di casa rimasto dimenticato tra i vari traslochi. Per curiosità, Umberto si è quindi rivolto all’Associazione Italia di Roma per capire se quel deposito avesse ancora valore oggi. E il consulente gli ha dato una buona, anzi ottima, notizia perché quelle mille lire oggi sono diventate un potenziale bottino che sfiora i 50mila euro. Ora le pratiche burocratiche faranno il loro corso.