Crisi Golfo, Conte: Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2026 "Questo Governo è immobile. Ha aumentato le accise sul carburante e poi, di fatto, adesso anche con la guerra non fa nulla, nessun provvedimento contro il caro carburante che è schizzato a prezzi folli. Assolutamente il Governo deve dire adesso 'no' a qualsiasi coinvolgimento, non deve lasciarsi trascinare in azioni militari nello Stretto di Hormuz, ma non deve neppure offrire le nostre basi a questi attacchi militari di Israele e Stati Uniti che sono assolutamente in violazione del diritto internazionale. Le nostre basi no, neppure per supporto logistico", così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un punto stampa a Sassari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev