Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della Nato. Londra punta a creare un’alleanza di partner, lavorando con Paesi europei, Stati del Golfo e Stati Uniti. L’operazione è complessa. Non è semplice, ma lavorare con altri, inclusi gli Stati Uniti, è la strada da seguire. Ho avuto una conversazione perfettamente positiva su questo con il Presidente statunitense, Donald Trump”. Lo ha detto il Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Fb Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev