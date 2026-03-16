Robert Kennedy Jr. fermato in tribunale, saltano le regole Usa sui vaccini: «Decisioni senza basi scientifiche»

Un giudice federale ha bloccato l'applicazione delle principali decisioni prese dal segretario alla Salute di Trump. Atteso ora un ricorso

Un giudice federale Usa ha bloccato lunedì l’attuazione delle principali decisioni sui vaccini prese nell’ultimo anno dal segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., così come tutte quelle prese dai consulenti da lui nominati nel Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione. Ad essere bloccate così sono tra l’altro la nuova lista ridotta di vaccini obbligatori per bambini negli Usa e l’accesso ristretto ai vaccini Covid. Secondo il giudice federale del Massachusetts Brian Murphy, infatti, l’Amministrazione Trmp ha aggirato in modo improprio il comitato consultivo sui vaccini per modificare le raccomandazioni. Storicamente le decisioni in materia sono sempre state prese dopo attenta revisione delle evidenze scientifiche, ha ricordato il giudice, ma «purtroppo il governo ha disconosciuto questi metodi e così minato l’integrità delle sue azioni».

Cosa succede ora

Secondo il New York Times è pressoché certo che l’Amministrazione Trump farà ricorso contro la sentenza. Un portavoce del dipartimento della Salute guidato da Kennedy ha già fatto sapere che la decisione del giudice «sarà capovolta così come tutti gli altri tentativi di impedire all’Amministrazione Trump di governare».