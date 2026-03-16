Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra in Iran, Trump sugli alleati: Non ci sono quando servono, lo dico da anni – Il video

16 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2026 "La verità è che non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo la nazione più forte del mondo, abbiamo di gran lunga l'esercito più potente del mondo. Non abbiamo bisogno di loro.Tuttavia, è interessante… in alcuni casi lo faccio quasi non perché ne abbiamo bisogno, ma perché voglio vedere come reagiscono. Dico da anni che se mai avessimo bisogno di loro, non ci sarebbero. Non tutti, ma molti non ci sarebbero. Sono rimasto molto sorpreso dal Regno Unito", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater»

2.

«Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video

3.

Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. Come funziona e chi potrebbe ottenerlo

4.

Referendum sulla giustizia: quando e dove votare, cosa cambia se vince il Sì

5.

Guerini accusa Meloni di isolare l’Italia: «Basta inseguire Trump, l’attendismo non è più sostenibile. L’Italia scelga l’Europa»