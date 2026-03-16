Tajani: Petrolio russo? Ne riparleremo quando finirà la guerra in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "al momento non siamo per cambiare posizione sull'acquisto di petrolio russo, ne riparleremo alla fine della guerra. Non siamo in guerra cn la Russia, non abbiamo rotto i rapporti diplomatici ma siamo dalla parte dell'Ucraina. Quando ci sarò la pace, speriamo al più presto, riparleremo anche di petrolio e gas", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajnani a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev