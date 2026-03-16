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Tajani: Sì a rafforzare missione Aspides, ma non mi pare si possa allargare a Stretto di Hormuz – Il video

16 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, ma non mi pare che siano missioni che si possono allargare allo Stretto di Hormuz, perché hanno compiti una antipirateria e l'altra difensivo". Così il Ministro degli Esteri Tajani, a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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