Tajani: Sì a rafforzare missione Aspides, ma non mi pare si possa allargare a Stretto di Hormuz – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, ma non mi pare che siano missioni che si possono allargare allo Stretto di Hormuz, perché hanno compiti una antipirateria e l'altra difensivo". Così il Ministro degli Esteri Tajani, a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev