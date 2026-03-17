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Crisi Golfo, Kallas: La guerra in Iran non è una guerra dell'Europa – Il video

17 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "L’Europa non ha alcun interesse in una guerra senza fine. In seguito alla letale repressione del regime avvenuta a gennaio, l'UE ha designato la Guardia Rivoluzionaria come organizzazione terroristica. Oggi abbiamo imposto ulteriori sanzioni contro i responsabili delle violenze. Questo lancia un messaggio a Teheran: il futuro dell'Iran non può essere costruito sulla repressione. Dobbiamo intensificare il nostro sostegno anche alla società civile iraniana. Questa non è la guerra dell'Europa", così la Vicepresidente della Commissione Europe Kaja Kallas in una conferenza stampa a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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