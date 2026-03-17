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Custodie per telefoni schermate "Faraday bag" al Consiglio Supremo di Difesa contro intercettazioni – Il video

17 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2026 Nelle immagini della riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica Mattarella con la premier Meloni e i Ministri, i partecipanti avevano a disposizione delle speciali custodie per riporre il telefono, le "Faraday bag", per evitare intercettazioni. Basatesul principio della gabbia di Faraday, queste speciali custodie bloccano i campi elettromagnetici e impediscono ai segnali radio di entrare o uscire. I dispositivi quindi non agganciano più la rete cellulare, il Wi Fi, il Bluetooth e il GPS, scomparendo dalle reti. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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