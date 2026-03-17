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Giornata dell'Unità d'Italia, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto all'Altare della Patria – Il video

17 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo, ha reso omaggio al Milite ignoto, all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Erano presenti inoltre autorità civili e militari, rappresentanti Interforze e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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