Guerra in Iran, Trump: Incoraggiamo fortemente gli alleati ad aiutarci nello Stretto di Hormuz – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2026 "Incoraggiamo fortemente le altre nazioni, le cui economie dipendono dallo Stretto molto più della nostra… sapete, noi riceviamo meno dell'1% del nostro petrolio dallo Stretto, mentre alcuni paesi ne ricevono molto di più: il Giappone riceve il 95%, la Cina il 90%, molti europei ne ricevono una buona parte, la Corea del Sud riceve il 35%. Quindi vogliamo che vengano ad aiutarci con lo Stretto. Lo abbiamo mantenuto in ottime condizioni. I paesi, come ho detto, ci siamo già occupati dell'Iran, ma ora, a causa del fatto che letteralmente un singolo terrorista può mettere qualcosa in acqua o sparare qualcosa o lanciare un missile, un piccolo missile — ed è a una distanza piuttosto ravvicinata perché è un'area ristretta — ed è uno dei motivi per cui l'hanno sempre usato come arma. L'Iran l'ha sempre usato come un'arma economica, e non potrà essere usato ancora per molto", così il Presidente degli Stati Uniti in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev