Boccia: Meloni preferisce andare nei podcast che venire in Parlamento, mentre il mondo brucia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 "Noi avremmo sperato che la Presidente del Consiglio, tra un podcast e una trasmissione televisiva, trovasse il tempo per venire in Parlamento. Purtroppo non lo ha trovato. Conferma l'idea che la Presidente del Consiglio ha della Repubblica: conta solo cosa fa il Governo, quello che decide il Governo, e il Parlamento viene esclusivamente piegato ai suoi interessi. Fuori da qui il mondo brucia, è in fiamme, l'ordine internazionale si sta sgretolando e il Parlamento purtroppo non è messo, Presidente, nella condizione di decidere", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev