Gian Luca Pelloni Bulzoni: ecco dov’è finita l’eredità di Raffaella Carrà

Gli immobili, la società editoriale per i diritti Siae, i beni mobili. Tutto al figlio adottivo

La «successione testamentaria» di Raffaella Maria Roberta Pelloni (in arte Carrà) risale al 5 luglio 2021, giorno della sua morte. La registrazione è datata 24 novembre. L’erede, come si sa da qualche giorno, è Gian Luca Pelloni Bulzoni. E infatti a lui sono intestati tutti gli immobili della showgirl. Le carte del catasto di cui parla oggi il Corriere della Sera spiega dov’è finita l’eredità di Raffaella Carrà. La titolarità degli immobili dal 2021 è dunque al 100% del figlio adottivo dell’artista. Così come il resto del patrimonio, stimato in 350-400 milioni di euro.

L’erede di Raffaella Carrà

L’erede è Gian Luca Pelloni Bulzoni. Ha 61 anni, è nato a Ferrara il 29 aprile del 1964 ed è residente ai Parioli. È lui che ha costituito la Fondazione Raffaella Carrà ETS, con sede in via Nemea 21. Anche se una parte piccola è stata riservata all’ex compagno Sergio Japino. L’elenco degli immobili è lungo. Catasto di Grosseto: Monte Argentario, località Cala Piccola, villa di lusso da più di 500 mq, con oltre 20 vani. Catasto di Roma: via Nemea, edificio interno, villa-palazzina, appartamento di 18,5 vani più altri due di 6 vani, 6 box, 5 cantine, proprietario Gian Luca Pelloni Bulzoni. Che il 10 dicembre 2021 ha creato l’impresa individuale Arcoiris Edizioni Musicali, erede della società della Carrà.

L’incasso

Da lì ha dato mandato alla Siae per incassare i diritti. Anche sui due marchi: il caschetto e la silhouette stilizzati di Raffaella sono stati registrati in decine di Paesi. Altre parti di eredità sono andate ai nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli di Vincenzo, fratello di Raffaella morto nel 2021. Pelloni Bulzoni è proprietario dell’appartamento da 396 metri quadri con giardino, messo in vendita a 2,1 milioni di euro ma ancora non alienato. La villa a Cala Piccola all’Argentario invece è custode delle ceneri dell’artista. Il catalogo di Carrà comprende successi come Tuca Tuca e A far l’amore comincia tu. Pelloni Bulzoni è anche proprietario dell’1,67% di Sporting Club della Vela srl, che si trova a Fregene presso lo stabilimento Il Patio.

Gli immobili

In totale gli immobili registrati sono 23 tra Ferrara, Argentario e Roma. Tra questi anche due pascoli cespugliati, cioè terreni agricoli destinati al pascolo, all’Argentario insieme alle ville. A Roma le iscrizioni catastali sono 14. Tra queste nella zona Vigna Clara/Due Pini quattro appartamenti trasformati in un’unica casa con piscina condominiale.