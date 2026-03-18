Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Non sapevo che lo speaker Usa Johnson avesse radici italiane, così la sua immagine cambia – Il video

18 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 17 marzo 2026 "Beh, non sapevo nemmeno delle tue radici italiane. Pensavo fosse un super WASP (White Anglo-Saxon Protestant), sai, per me… No, per me Mike è sempre stato un WASP. Ora scopro che qui si tratta di robba italiana seria, giusto? Beh, questo sarà un bene per te, credo, sai. La tua immagine… la sua immagine è cambiata un bel po', molto velocemente", così il Presidente americano Trump sulle radici italiane Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson durante una conferenza stampa a Washington. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il referendum sulla giustizia spiegato punto per punto da Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri – I video

2.

La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è

3.

Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video

4.

Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel:  «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio

5.

Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video