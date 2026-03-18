Trump: Non sapevo che lo speaker Usa Johnson avesse radici italiane, così la sua immagine cambia – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 17 marzo 2026 "Beh, non sapevo nemmeno delle tue radici italiane. Pensavo fosse un super WASP (White Anglo-Saxon Protestant), sai, per me… No, per me Mike è sempre stato un WASP. Ora scopro che qui si tratta di robba italiana seria, giusto? Beh, questo sarà un bene per te, credo, sai. La tua immagine… la sua immagine è cambiata un bel po', molto velocemente", così il Presidente americano Trump sulle radici italiane Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson durante una conferenza stampa a Washington. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev