Trump ai politici irlandesi critici sull'operazione in Iran: 'Siete fortunati che io esista' – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 marzo 2026 "Senta… è fortunato che io esista. È tutto quello che posso dire. Perché se permetti a paesi malati e dementi — e lo sono, dementi — di avere armi nucleari, tutti in tutto il mondo dovrebbero essere molto grati. E sono deluso dalla NATO, molto deluso; sono deluso anche da un paio di altri paesi. Ma dovrebbero essere molto grati che questo gruppo di persone la pensi come noi. Perché se a un paese come l'Iran fosse permesso di avere il potere di un'arma nucleare… se non li avessimo fermati… io li ho fermati due volte", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev