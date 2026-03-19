Consiglio Ue, Kallas: Abbiamo bisogno di uscire da guerra nel Golfo, non di un'escalation – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles19 marzo 2026 "Naturalmente oggi abbiamo un lungo ordine del giorno, argomenti molto importanti come l'energia. E il mercato unico, ma per quanto mi riguarda è ovviamente ciò che sta accadendo in Medio Oriente e in Ucraina. Quindi, innanzitutto in Medio Oriente, gli attacchi dell’Iran alle infrastrutture energetiche del Qatar creano ulteriore caos ed è chiaro che abbiamo bisogno di un’uscita da questa guerra, non di un’escalation", lo ha detto l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Kallas al Consiglio Ue . Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev