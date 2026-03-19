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Consiglio Ue, Metsola: Primo punto all'ordine del giorno è la competitività europea – Il video

19 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "Un discorso innanzitutto sulla competitività. Questo sarà il primo punto in cui chiederemo scadenze mirate, una legislazione con contenuti in grado di soddisfare ciò che i nostri cittadini chiedono in questo momento, ciò di cui i nostri rappresentanti industriali e le nostre imprese hanno bisogno per crescere ed essere competitivi in Europa. Dirò anche che la velocità non può andare a scapito della democrazia o della legittimità", lo ha detto la Presidente del Parlamento Ue Metsola al Consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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