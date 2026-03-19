Conte: Italia non partecipi a missione Hormuz. Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 “Siamo arrivati al livello che le informazioni noi le abbiamo da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci vien detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione nello stretto di Hormuz. Diciamo assolutamente no. Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali. Trump risolva il problema e non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi”, lo ha detto Conte a Milano. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev