Crisi Golfo, Metsola: La guerra pesa sulle famiglie dell'Ue, serve indipendenza energetica – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee. Sin dall'inizio della crisi, l’Europa ha pagato miliardi in più per le importazioni di energia, e questo costo aumenterà se le interruzioni continueranno. Ecco perché investire nello stoccaggio, ridurre le dipendenze e accelerare l’aggiornamento delle nostre reti energetiche è essenziale e va al cuore di ciò che intendiamo quando parliamo della nostra indipendenza", così la Presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola a una conferenza stampa a Bruxelles per il Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev