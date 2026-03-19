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Crisi Golfo, Trump: Non invierò truppe in Iran e se lo facessi non ve lo direi – Il video

19 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2026 "No, non manderò truppe da nessuna parte, e se lo facessi non lo direi certo a lei. Ma non manderò truppe. E faremo tutto il necessario per mantenere i prezzi [bassi]. In realtà pensavo che quando l'ho fatto sapete, il Dow Jones ha appena toccato quota 50.000 un paio di settimane fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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