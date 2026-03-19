Iran, Trump pronto a inviare soldati. Una petroliera colpita da un proiettile in Oman – La diretta

Il Pentagono chiede 200 miliardi per continuare la guerra. Hezbollah detta le condizioni per non attaccare l'ambasciata Usa a Baghdad

Donald Trump è pronto a inviare «migliaia di soldati» in Iran. Mentre il Pentagono chiede 200 miliardi al Congresso per continuare la guerra. Il ventesimo giorno della guerra in Iran si apre con la nuova crescita del prezzo del petrolio e una nave colpita da un proiettile nel golfo dell’Oman. E con il presidente che ormai valuta l’opzione boots on the ground per l’isola di Khargh. Intanto si dissocia dall’attacco al giacimento di gas iraniano: è stata un’iniziativa di Israele, dice.