Lagarde (Bce): Urgente rafforzare area Euro e sua economia – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "La Banca centrale europea ha mantenuto il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. La guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica. Il conflitto avrà un impatto rilevante sull’inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici. Le implicazioni a medio termine dipenderanno dall’intensità e dalla durata della guerra nonché dal modo in cui le quotazioni dell’energia influenzeranno i prezzi al consumo e l’economia., lo ha detto la Presidente della Bce Lagarde. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev