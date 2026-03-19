Mattarella: Europa indispensabile per la pace, servono giustizia e inclusione – Il video

(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "Un'Europa, dunque, nucleo indispensabile per il mantenimento di quelle relazioni pacifiche che, sei anni prima, la Carta di San Francisco aveva posto al centro della missione identitaria delle Nazioni Unite. Un'organizzazione che nasceva per sottrarre ai singoli stati — non importa quanto potenti — le decisioni fondamentali su pace e sicurezza, immaginando così una nuova stagione del diritto internazionale fondata su tre pilastri: il divieto dell'uso della forza, il principio di sovrana eguaglianza degli stati, la promozione universale dei diritti umani", così il Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa all'Università di Salamanca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev