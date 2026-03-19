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Mattarella: Europa sappia dire di no a un ordine internazionale fondato sul conflitto – Il video

19 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "Cosa può fare l’Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no. Dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità con la moltiplicazione dei fronti di crisi, come dimostrano le drammatiche vicende che, a partire dal sanguinoso attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, vedono oggi Iran, Libano, l’intera regione medio-orientale e del Golfo al centro di un arco di crisi di cui non si intravede lo sbocco, con gravissime conseguenze sulle popolazioni", così il Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa all'Università di Salamanca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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