Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio Europeo su Medio Oriente e Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 I leader dell’Unione Europea si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo, chiamato a gestire i delicati equilibri internazionali e le sfide strutturali del Continente. Il vertice si apre sotto l'ombra dell'escalation militare in Medio Oriente. I capi di Stato e di governo affronteranno la situazione in Iran e i rischi di un allargamento del conflitto, analizzando le pesanti ricadute economiche ed energetiche che ne conseguono. Resta prioritario il sostegno all'Ucraina, con un focus specifico sulla sicurezza e sulla difesa comune. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev