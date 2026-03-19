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Metsola: Il Parlamento europeo sta accelerando su un accordo commerciale con gli Usa – Il video

19 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "Quindi, il Parlamento si sta assumendo la responsabilità di dar vita a questo accordo. Stiamo facendo il nostro lavoro, lo faremo correttamente, poiché speriamo di fornire stabilità alla nostra partnership transatlantica e la tanto necessaria prevedibilità alle nostre imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Sono quindi molto grata alla squadra negoziale del Parlamento per aver affrontato le reali preoccupazioni dei cittadini in merito, ma noi stiamo mantenendo la nostra parte dell'accordo e andando avanti", così la Presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola a una conferenza stampa a Bruxelles per il Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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