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Milano-Cortina, Attilio Fontana: Donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie – Il video

19 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 "La presenza femminile alle Olimpiadi è stata molto importante. Le donne si sono distinte sia per risultati sportivi sia per le loro storie come quella di Francesca Lollobrigida col suo bambino e dei Federica Brignone che sei mesi fa aveva le stampelle e poi, con grande sacrificio, ha vinto due medaglie d'oro". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione della presentazione della ricerca "Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026" realizzata dall'Osservatorio di Pavia e proposta da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026. LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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