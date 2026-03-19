Ponte Nure sulla Via Emilia riaperto al traffico, lavori ultimati da Anas in sei mesi – Il video

(Agenzia Vista) Piacenza, 19 marzo 2026 Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico il Ponte sul fiume Nure lungo la strada statale 9 “Via Emilia”, al km 254, nel territorio di Pontenure, in provincia di Piacenza. Presenti alla riapertura, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro per gli affari europei, Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, l’Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il Commissario prefettizio del Comune di Pontenure, Attilio Ubaldi, e il Responsabile Anas Emilia-Romagna Massimiliano Campanella. L’intervento di manutenzione, avviato il 15 settembre scorso, ha previsto un investimento complessivo di circa tre milioni di euro e si è concluso in sei mesi. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev